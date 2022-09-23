Sivas’ta hastane bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı halde bulunan Hint balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas’ta hastane bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı halde bulunan Hint balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli personel, hastane bahçesinde hareketsiz halde bir kuş görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint balıkçıl kuşu ve bir ayağında kırık olduğu tespit edilen kuş, ekiplere teslim edildi. Kuşun tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı belirtildi.