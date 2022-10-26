Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.

Olay önceki gün Tunceli-Erzincan kara yolu Pülümür çayı yakınlarında meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu. Yol kenarına bırakılan hayvan, cep telefonu kameralarına yansıdı.