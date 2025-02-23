Eskişehir’de jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında yol kenarında yaralı halde bulduğu ve nesli tükenme tehlikesi altında olan atmaca, tedavi altına alındı.

Odunpazarı ilçesinde, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın geçtiğimiz günlerde devriye faaliyeti esnasında, yol kenarında yaralı halde bir atmaca fark edildi. Jandarma tarafından bulunan ve ekip aracına alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı atmaca, tedavi altına alınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.