Gümüşhane’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas Vaşağı vatandaşlar tarafından gece karanlığında karnını doyurmak için avlanırken görüntülendi.

Gümüşhane’nin Bahçecik Köyü’nde av için genellikle gece karanlığını tercih eden ve nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı gece avında görüntülendi. Doğal yaşamı görüntüleyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Doç. Dr. Gökhan Külekçi tarafından kayda alınan görüntülerde gece karanlığında avına kitlenerek takip eden vaşak bir süre sonra ise gözden kayboldu.