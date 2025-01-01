Iğdır’da soğuk hava şartları ve yetersiz beslenme nedeniyle yaralanan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Erhacı Köyü’nde duyarlı vatandaşlar tarafından halsiz ve bitkin halde puhu kuşu bulundu. Soğuk hava şartları ve yetersiz beslenme nedeniyle halsiz düştüğü öğrenilen puhu kuşu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Puhu kuşu ekipler tarafından bakımı ve beslenmesi yapılmak üzere teslim alındı. Puhu Kuşunun bakımı ve beslenmesi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.