Birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi ölü olarak bulundu.

Birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi ölü olarak bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğinin yanı sıra birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’n tahliye kanalı yakınında, yol kenarı üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi ölü olarak bulundu. Daha önce Milli Park görevlileri tarafından canlı olarak bir Saz Kedisi görüntülenirken, ölü bulunan Saz Kedisi’nin dişi olduğu belirlendi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefi Erdinç Kutsal tarafından yerinde incelenen Saz Kedisi’nin yapılan kontrollerde boynundan ateşli bir silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Saz Kedisi, ölçümleri, doku ve kıl örnekleri alınarak gömüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi’nin vurulduğunun tespit edilmesi üzerine bölgedeki çiftçiler ile görüşülürken yol kenarındaki kameraları incelendi. Faillerin bulunması için araştırma yapılırken jandarmaya bilgi verildi. Alınan örneklerin incelemesi ise Biyolog Deniz Mengüllüoğlu tarafından yapılacak.

Yaban hayatının korunması ve duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Saz Kedileri bölgemizde Büyük Menderes Deltası, Bafa Gölü ve Azap Gölü’nde görülmektedir. Biri Milli Park, biri Tabiat Parkı ve diğeri de Ulusal Sulak Alan statüsünde korunan her üç doğa alanı da Aydın bölgesinin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin yerleridir. Nesli tehlike altında bir tür olan Saz kedilerinin bu üç koruma bölgesindeki etkileşimi ve hareketleri biyolog Deniz Mengüllüoğlu tarafından bilimsel bir çalışmayla takip edilmektedir. Görüldüğü alanlara DKMP Aydın Şube Müdürlüğü işbirliğiyle foto kapanlar kurulmaktadır. İnsanlara ve evcil hayvanlara hiçbir zararı bulunmayan aksine fare gibi kemirgenleri temizlemesi nedeniyle önemli yararı bulunan, bazen küçük domuz yavrularını bile avlayan bu nadir canlının ve yaşam alanlarının mutlaka korunması gerekir” dedi.

Büyük Menderes Deltası üzerinde yapılan çeşitli faaliyetlerin yaşam alanlarını daralttığını ifade eden Sürücü, “Özellikle son dönemlerde Büyük Menderes Deltası’na olan jeotermal santrallerinin kurulmasının düşünülmesi, kuşların ve bu tür nadir memeli türlerinin yaşam alanlarında insan kaynaklı olarak kanalların açılması ve karides çiftliği girişimleri gibi faaliyetlerin, hem kuşlar hem de nesli tehlike altında olan Saz Kedisi gibi memelilerin yaşam alanlarının yok olmasına neden olacaktır. Her üç doğa alanının bütüncül olarak korunması, ilgili kamu kurumları, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve yereldeki vatandaşların işbirliğiyle sağlanabilecektir” şeklinde konuştu.