Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kafkas Semenderinin ölümüne neden olan Kitrid Mantarı’na bugüne kadar Doğu Karadeniz bölgesinde rasatlanılmadığı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Altunışık, Türkiye’nin sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ve Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Liste’de yer alan Kafkas Semenderinin ölümüne sebep olan hastalığı araştırmak için proje başlattı. TÜBİTAK tarafından da desteklenen projede Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu’da yaşayan Kafkas Semenderinin ölüm nedeni olan Kitrid mantar hastalığının Doğu Karadeniz’deki sularda olmadığı belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Abdullah Altunışık, “Kitrid mantarı hastalığı amfibiler için ölümcül bir hastalık. Özellikle nesli tehlike altında olan hayvanlar için tehdit oluşturuyor. Kafkas Semenderi’de nesli tehlike altında olan hayvanlardan bir tanesi. Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listede, hassas kategoride yer alan bir türümüz. Bu tür Kafkasya bölgesine endemik bir tür. Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesi ve Gürcistan’ın bası kesiminde dağılış gösteriyor. Nesli tehlikede olan bu türe mantar hastalığının bulaşıp bulaşmadığını tespit etmeye ve eğer bulaşmışsa buna dair önlemlerin alınması için TÜBİTAK’a proje sundum. Sunduğumuz proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. Yaklaşık 2 yıl süren proje sonucunda toplam 70 bireyi Türkiye’nin çeşitli yerlerinden aldık. Bunlar Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Artvin ve Rize illeriydi. Toplam 70 bireyin sürüntü örneğini alarak işlemleri gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlara göre bu türe mantar hastalığının bulaşmadığını öğrendik. Aynı zamanda su kalitesi analizleri yaptık. Bu su analizlerine göre, bu tür özellikle temiz kaynak sularında yaşamakta. İçilebilir su kaynaklarında yaşayabilmekteler. Aynı zamanda bu tür için özellikle zararlı olarak halk tarafından bilinse de yanlış bir inanış. Bazen çiyan olarak isimlendiriliyor. Tamamen zararsız bir türümüz. İnsanlara bu mantar hastalığı bulaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.