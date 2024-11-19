Bartın’da nesli tehdit altında olan su samurları cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleriyle yüzleri gülümsetti

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde aç kalan bir su samuru karaya çıkarak, iş yerlerinde yiyecek aradı. Dükkan dükkan gezen su samurunun o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Karadeniz’in Amasra sahillerindeki balık sürüsünün peşinden gelen su samuru ise avladığı balıkları afiyetle yedi. Dakikalarca avlanıp ziyafet çeken su samuru daha sonra ortadan kayboldu. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.