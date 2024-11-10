TFF 3. Lig 2. Grup’ta 10. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında karşılaştığı Türk Metal 1963’ü 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Mertcan Erölmez, Vedat Güneş, Hakan Tunç

Muğlaspor: Akil, Mehmet, Çağrı, Tugay (Batuhan Yılmaz dk. 90+2), Oğuzhan (Tayfun Tatlı dk. 80), Serhat Enes, Cemal (Savaş Yılmaz dk. 63), Sırat, Mustafa (Utkan Konyalı dk. 80), Yalçın, Furkan (Emre Akbulut dk. 90+2)

Türk Metal 1963: Ömercan, Ali Eren, Efe Can, Fatih, Sarp, Rıdvan, Görkem, Abdussamet (Batuhan Süer dk. 67(Emre Gündoğdu dk. 76)), Hurşit (Mehmet Yolcu dk. 25 (Umut Tarhan dk. 67)), Hakan, Onur

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Gol: Oğuzhan Erdoğan (dk. 28) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Çağrı Bülbül, Savaş Yılmaz, Batuhan Yılmaz (Muğlaspor) Hakan Bozkurt, Hurşit Taşcı, Rıdvan Koçak, Efe Can Çölbekler (Türk Metal 1963)

Kaynak: iha