Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Amasyaspor, ligin 22. haftasında sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklı Spor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Niyazi Atakan Ataseven xx, Hakan Tunç xx
Amasyaspor: Serkan Demirkol x, Muhammed Enes Doğan x, Oğuzhan Doğan x (Alihan Kalkan dk.78 x), Erçin Ilgaz x, Fatih Kıran x (Ahmed Kağan Gürbüz dk.78 x), Yunus Emre Aydemir x (Deniz Erdoğan dk.63 xx), Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x, Burak Özdemir x (Hasan Türkyılmaz dk.46 xx), Batuhan Er xx (İsmail Türkoğlu dk.90 x)
Beykoz İshaklı Spor: Yasin Davuş x, Baran Engül x (Süleyman Çelik dk.62 x), Okan Baydemir xx, Fevzi Can Bozkuş x (Atakan Akbulut dk.76 x), Emre Işık x (Ali Kabahasanoğlu dk.63 x), Barışcan Işık Altunbaş (Yunus Emre Kefeli dk.88 x), Atalay Gürel x, Mevlüt Çelik x, Sinan Baki Usluer x, Ferit Özler x, Onur Paksoy x (Yunus Talha Kökçe dk.63 x)
Goller: Batuhan Er dk.47 (P), Hasan Türkyılmaz dk.87 (P), Deniz Erdoğan dk.90+6 (Amasyaspor), Okan Baydemir dk.21 (P) (Beykoz İshaklı Spor)
Sarı kartlar: Buğra Çağlıyan, Muhammed Enes Doğan (Amasyaspor), Okan Baydemir, Yasin Davuş, Yunus Emre Kefeli (Beykoz İshaklı Spor)