Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 8. haftasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez xx, Mustafa Yüksel xx, Yılmaz Kozak xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Mert Ilıman x (Onur Paksoy dk.82 x), Sabit Hakan Yılmaz xx (Ahmet Kağan Gürbüz dk.82 xx), Berkay Arslan x (Enes Salih Çavdar dk.35 x), Fatih Kıran x, Batuhan Ayvaz xx (Oğuzhan Öztürk dk.66 x), Yunus Emre Aydemir x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x, Mustafa Ethem Erboğa x (Hasan Türkyılmaz dk.66 x)
Nevşehir Belediyespor: Yakup Mert Çakır x, Ercan Çifci x (Mehmet Nur Aslan dk.60 x), İsmail Hacıhafızoğlu x, Osman Güral Tunkeser x, Timur Kosovalı x, Ahmet Özer x, Halil İbrahim Kaya x (Emirhan Güler dk.60 x), Hüseyin Eşkol x (Taha Mert Balgüneş dk.86 x), Alihan Kazmaz x, Bahadır Abdulkadir Yağız x, Engincan Duman x
Goller: Sabit Hakan Yılmaz dk.9, Ahmet Kağan Gürbüz dk.87 (Amasyaspor)
Sarı kart: Hakan Olkan, Yunus Emre Çakır (Amasyaspor), Timur Kosovalı (Nevşehir Belediyespor)