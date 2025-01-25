Nesine 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Aliağaspor FK deplasmanda karşılaştığı lider Küçükçekmece Sinop Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Mertcan Erölmez, Enes Samanlı, Gökmen Çambel
Küçükçekmece Sinop Spor : Fatih Gülmez,Murat Şenel, Burak Gürler,Özkan Zileli, Mehmet Can Kocabaş , Baran Işık, Yusuf Akyel, Fatih Çırtlık (Rıdvan Özdemir dk. 72), Enes İslam İlkin (Ufuk Birdal dk 78), Mehmet Küçükdurmuş ( Önder Selimoğlu dk. 72), Mehmet Özdıraz ( Hazarhan Karaca dk. 78)
Teknik Direktör : Bayram Toysal
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir (Yusuf Erdem Gümüş 90+2), Muhammed Şahingöz (Mustafa Saymak dk 78),Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Malik Karahmet dk. 85), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 85), Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Polat Çetin
Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, (Aliağaspor FK), Fatih Çırtlık, Mehmet Küçükdurmuş, Özkan Zileli (Küçükçekmece Sinop Spor)