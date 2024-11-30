Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 14. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Bucaspor 1928’i 1-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Doğu Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, Hasan Ata
Elazığspor: Mücahit Çıra, Melih İnan (Kerim dk. 59), Beykan Şimşek (Kerem dk. 88), Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Alpay Koldaş, Ali Keten, Mikail Koçak (Muhammet dk. 70), Mehmet Ablay
Bucaspor 1928: Efe Doğan, Nizamettin Çalışkan, Cebrail İrtürk, Yasin Öztekin, Osman Işıklı (İsmail Haktan dk. 75), Selahattin Seyhun, Mehmet Sak, Mehmet Erdem Uğurlu (Yılmaz dk. 21), Emir Bilgin (Buğra dk. 88), Emre Erdem, Çağrı Ortakaya
Gol: Alpay (dk. 72) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Beykan, Maksut (Elazığspor), Yasin (Bucaspor 1928)