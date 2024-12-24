İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Oda Orkestrası’nın müzisyen öğrencilerinden İlayda Erten, Ada Bayındır ve Öykü Karasu’dan oluşan trio, huzurevi sakinleri için özel bir konser vererek ‘yılbaşı’ coşkusunu erken başlattı. Narlıdere Huzurevi sakinleri için 16 parçadan oluşan özel bir repertuvar hazırlayan gençler, müzik ziyafeti sundu. Klasik Batı müziğinden Türk müziğine renkli bir program hazırlayan öğrenciler, performanslarıyla büyük beğeni topladı. İzmir Ekonomili genç müzisyenlere alkışlarla eşlik eden huzurevi sakinleri, gönüllerince bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

“Konserler devam edecek”

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini ve huzurevi konserlerine her ay devam edeceklerini müjdeledi. Akaoğlu, “Huzurevindeki büyüklerimiz için yeni bir repertuvar hazırlayarak yılbaşına kısa bir süre kala ilk konserimizi Narlıdere Huzurevi’nde verdik. Gençlerimiz ile yaş almış büyüklerimizi bir araya getirmek çok değerli. Biz çok mutlu olduk, sevgi ve ilgiyle karşılandık. Büyüklerimizin de mutlu olduğunu ve eğlendiğini görmek, bizleri çok sevindirdi. Konserlerimiz, gençlerimizin talebiyle farklı huzurevlerinde, farklı müzisyen öğrencilerimizle devam edecek. Gençlerimiz, sanatla nesilleri birleştiren bağlar kuracak” dedi.

İEÜ Oda Orkestrası’nda da yer alan gençlerden Fizyoterapi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi İlayda Erten, “Müziğimizin, büyüklerimiz tarafından beğenilmesi mutluluk vericiydi. Onlarla bir arada olmak, çok güzel bir duygu” diye konuştu. İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Ada Bayındır ise, “Bugüne kadar birçok etkinlikte yer aldım. Ancak bu konser, kesinlikle bambaşkaydı. Keyifle, içtenlikle performansımızı sunduk. Bu enerji, salona da yansıdı” ifadelerini kullandı. Matematik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Öykü Karasu, “Büyüklerimizle konuşmak ve onların tavsiyelerini dinlemek bizim için çok önemliydi. Büyüklerimizin ellerinden öpüyor, bize gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.