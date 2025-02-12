Düzce Belediyesi tarafından yürütülen, çevre temizliği ve sürdürülebilirliği konusunda büyük önem taşıyan Sıfır Atık eğitimleri yeni dönemde Sancaklar İlkokulu’nda başladı. 2020 yılından bu yana geleneksel hale getirilen eğitimler sayesinde nesilden nesile sıfır atık alışkanlığı kazandırılıyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ‘Sıfır Atık’ eğitimlerine 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde de kaldığı yerden devam ediyor. İlkokul ve Ortaokullara yönelik sürdürülen eğitimler kapsamında öğrencilere aktarılan bilgilerde çevre bilincinin aşılanması, çevreye duyarlı davranışların kazandırılması ve geri dönüşüme yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

2020 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen eğitimler ikinci dönemde Sancaklar İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri için gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak Düzce Belediyesi hizmet sınırları içindeki okullarda düzenlenen eğitimlerde iç mekan ambalaj atığı toplama kutuları da yerleştirilerek sıfır atık bilincinin okullarda yaygınlaştırılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak.

"Bu konuları ablamdan biliyorum"

2020 yılından bu yana 5’inci kez okullarda eğitim veren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü karşılarında gören minik öğrenciler, daha önce ablalarına ya da ağabeylerine aynı eğitimlerin verildiğini ve evde de geri dönüşüm, sıfır atık konularında hassasiyetle davrandıklarını ifade etti. Nesilden nesile çevre duyarlılığının aktarılması ve kalıcı alışkanlıklara dönüşmesi açısından önemi bir kez daha anlaşılan ‘Sıfır Atık’ eğitimleri belirlenen program çerçevesinde farklı okullarda devam edecek.