Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne süren Ertaş’ın çocuklarının, açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 23 Aralık’ta vizyona girecek filmin yayınlanmamasına hükmetti.

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne süren Ertaş’ın çocuklarının, açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 23 Aralık’ta vizyona girecek filmin yayınlanmamasına hükmetti.

Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmi için Ertaş’ın ailesi, kendilerinden izin alınmadan ve merhumun da ne sağlığında ne de öldükten sonra buna rızasının olmadığını öne sürmüştü. Buna ilişkin ise filmin yayınlanmaması için tazminat davası açan aile, ayrıca mahkemeden filmin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Yapımcı Mustafa Uslu ise bu karara itiraz ederek filmin ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ adlı kitaptan uyarladığını iddia etmişti. Ertaş’ın ailesinin yapımcı Uslu’ya açtığı dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde karara bağlandı. Mahkemede görülen duruşmaya Mustafa Uslu, eşi Sinem Öztürk ile katılırken, Neşet Ertaş’ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş da taraf avukatlarıyla katıldı.

"17 bin kişinin emeği var. Yazık çok yazık"

Duruşma öncesi açıklama yapan davalı yapımcı Mustafa Uslu, "Aileyle görüşmek istedik, onların da gönül rızalarını almak istedik. 5 yıl onlarla görüşmek için her şeyi yaptık. Neşet Ertaç o kadar büyük bir çınardır ki gölgesi hepimize yeter, orada durmayı bilene. Burada mesele iki aile var. Birisi ilk eşi ve çocukları, ikincisi ikinci eşi. İlk eşi ve çocukları filmin çekilmesini istemiyor, ikinci eşi istiyor ama Neşet Ertaş topluma mal olmuş bir insan. 5 yıllık proje. 3 bin 500 kostüm dikildi. 17 bin kişinin emeği var. Yazık çok yazık. 22 buçuk milyon insan filmlerime gitti, onların kalplerine dokundum. Bu filmle de ayakta alkışlanacak bir film yaptım. Hayatımın en güzel filmini yaptım, üstüne basa basa söylüyorum’’ şeklinde konuştu.

Karar açıklandı

Yayın yasağı olan duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, yapımcılığını Mustafa Uslu‘nun üstlendiği ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi.

‘’Güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar herhalde’’

Mahkemenin kararını vermesinin ardından adliye meydanında açıklama yapan Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Demek ki adalet oluyormuş, varmış. Biz kimse hakkında kötü şeyler söylemek, kötü kelimeler kullanmak istemiyoruz. Herkes kendine yakışanı yapar. Bizler elimizden geldiğince uğraştık, savaştık. Güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar herhalde, bunların da söylenmesi lazım. Bizi desteklemek için her yerden gelen babamızın sevenlerine ve destek olanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ertaş’ı kızı Döne Ertaş babalarının vasiyetine sahip çıktıklarını ve bu yolda babalarına gönüllerinde yer veren gerçek sevenlerine teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

"Bu yapımcılar ve benzerleri insanların özel hayatına izinsiz müdahale etmez bundan böyle"

Avukat Uğur Çapkın ise açıklamasında, "Bu davadan tedbir kararı verildi, artık haksız olarak çekilen filmin vizyona giremeyeceği tescil edilmiş oldu. Ne film ne de fragmanlar yayınlanamayacak. Bu konuda mahkeme kararını verdi. Umuyorum ki bu karar örnek olur, bu yapımcılar ve benzerleri insanların özel hayatına izinsiz müdahale etmez bundan böyle. Daha evvel örneklerini gördüğümüz davalar yaşanmaz, bu güzel örnek olur" ifadelerini kullandı.