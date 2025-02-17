Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Ustalara Saygı: Neşet Ertaş Türküleri Özel Konseri" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Samsunlu müzikseverleri Neşet Ertaş’ın sevilen türküleriyle buluşturdu. Neşet Ertaş Türküleri Özel Konseri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla icra edildi. Konserde, Neşet Ertaş’ın en sevilen ve unutulmaz türkülerinin seslendirildiği bir repertuvar dinleyicilerle buluştu. Zengin bir müzik deneyimi sunan konser, katılımcılara adeta bir duygusal yolculuk yaşattı. Hem nostaljik hem de coşkulu anların yaşandığı gecede dinleyiciler Türk halk müziğinin büyük ustasının unutulmaz eserleriyle buluşmanın keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın sanatçıları tarafından seslendirilen türküler, beğeniyle dinlendi.