‘Bozkırın Tezenesi’ olarak da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında Sincan’da düzenlenen programla anıldı.

‘Bozkırın Tezenesi’ olarak da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında Sincan’da düzenlenen programla anıldı.

Sincan Belediyesi, Türkiye’nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ı ölümünün 10. yılında türkülerle yâd etti. Programda sahne alan sanatçı İsmail Altunsaray’ın seslendirdiği türküler vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Konser öncesi açıklamada bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Neşet Ertaş’ın ‘Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hızmatcısıyım’ sözünü hatırlatarak, “Neşet Ertaş sadece sanatçı değil, aynı zamanda bir filozof. Ustanın yazdığı şiirler, söylediği türküler sıradan eserler değil. Böyle bir değere sahip olmak büyük bir zenginlik. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah bizden sonraki nesiller de onun eserlerini yaşatmaya, Neşet ustayı tanıtmaya devam eder. Ülkemize, milletimize kattığı değerler için usta sanatçı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle yad ediyorum” dedi.