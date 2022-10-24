Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10’uncu yıldönümü dolayısıyla, Akdeniz Belediyesi ile Ata Müzik Topluluğu Derneği işbirliğinde düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10’uncu yıldönümü dolayısıyla, Akdeniz Belediyesi ile Ata Müzik Topluluğu Derneği işbirliğinde düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Ata Müzik Topluluğu Derneği işbirliğinde, vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla düzenlediği Neşet Ertaş’ı Anma Konseri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda organize edildi. Şef Engin Ataoğlu yönetimindeki konserde, hayatı, sanatı ve kişiliğiyle örnek bir insan olan Bozkır’ın Tezenesi Neşet Ertaş’ın, en güzel türküleri seslendirildi. Salonu dolduran her yaştan yüzlerce hayranı, koronun seslendirdiği Neşet Ertaş’ın kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da coşkulu türkülerine eşlik etti.

Akdeniz Belediyesi adına Neşet Ertaş anma konserine katılan Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, sanatçılara ve dinleyicilere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın selam ve sevgilerini iletti. Kendisinin de Neşet Ertaş hayranı olduğunu söyleyen Duman, maddiyata hiç önem vermeyen Ertaş’ın, fakirlerin, yoksulların, kimsesizler ve yolda kalmışların dostu olduğunu ifade etti. Duman, "Kendine has üslubuyla türkülerini icra eden, Bozkırın Tezenesi, gönül insanı halk ozanımız Neşet Ertaş’ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Bu dünyaya hoş bir sada bırakıp aramızdan ayrılan değerli halk ozanımızı, sevgi, saygı, özlem ve rahmet anıyorum. Bu özel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese de şükranlarımı arz ediyorum" dedi.