KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ parolasıyla 12 Eylül tarihinde başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri sonrası ‘Ben halkın sanatçıyım’ diyerek devlet sanatçılığı unvanını istemeyen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Kırşehir’de anılıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ parolasıyla 12 Eylül tarihinde başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri sonrası ‘Ben halkın sanatçıyım’ diyerek devlet sanatçılığı unvanını istemeyen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Kırşehir’de anılıyor.

Neşet Ertaş için düzenlenen anma programının açılışında konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara; kentin coğrafi ve nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın müstesna bir il olduğunu söyledi. Vali Buhara, “Kırşehir; Hacı Bektaş, Ahi Evran, Yunus Emre gibi insanlar yetiştirmiş bir il. Ozan anlamında da büyük ozan yetiştiren şehirde son örnekte büyük usta Neşet Ertaş. Kırşehir, Anadolu’da abdallık geleneğinin tam yeşerdiği yer. Ertaş, hem babası hem de ustası Muharrem Ertaş’tan aldığı gelenek ile kendisini yetiştirdi ve toplumda önemli bir yer edindi” dedi.

Cacabey Meydanında düzenlenen etkinliklere belediye ev sahipliği yapıyor. Organize edilen program içerisinde yer alan açılış programında düzenlenen Neşet Ertaş konulu panale katılımın yok denecek kadar az olması ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinden Cacabey Meydanına kadar düzenlenen kortej yürüyüşüne katılım sağlanmaması da Kırşehir’de yapılan organizasyon eksikliğini gözler önüne serdi.

25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybeden Neşet Ertaş, Türk halk ozanı, Türkmen abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak da tanınıyor. 1950’li yıllardan itibaren yaptığı plâklarla, babası Muharrem Ertaş’tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı. 1960’lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri seslendirdi. ’Garip’ mahlasını kullandı. 2009 yılında ise UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ envanterine girmeye değer görüldü.