Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Gönülden Gönüle Türküler konseriyle Neşet Ertaş’ı Anma Konseri düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Gönülden Gönüle Türküler konseriyle Neşet Ertaş’ı Anma Konserinde usta sanatçı Neşet Ertaş’ın sevilen şarkıları seslendirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dinleyicilerden büyük beğeni topladı

Neşet Ertaş’ın bestelediği Gönül Dağı, Neredesin Sen, Ah Yalan Dünya, Yazımı Kışa Çevirdin, Sevda Olmasaydı, Bahça Duvarından Aştım gibi en sevilen şarkıların aralarında bulunduğu unutulmaz eserlerin seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü. Keçiören Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konserde koro ve solo halinde seslendiren eserler dinleyicilerden alkış aldı.