Kırşehir’de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.’si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.

Kırşehir’de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.’si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.

Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Samsun, Çorum, Mersin, İzmir, Niğde gibi 73 sporcunun katıldığı 3 bant turnuvasında; 2018 yılında Gençler Türkiye Şampiyonu olan Kayserili Alp Tekin Canözkan ve 2022 yılı Avrupa Şampiyonu Burak Haşhaş da birincilik için ter döküyor. Bilardo Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu, 20 yıldır ilgilendiği spor dalı adına düzenlenen turnuvaların Ahilik Haftası Kutlama programına dahil edilerek yerel ve uluslararası sporcuların katılımlarıyla turnuvaların düzenlenmesini istiyor. Aşıroğlu, "Neşet Ertaş turnuvasını geleneksel hale getirdik ve her yıl düzenliyoruz. Türkiye genelinde 73 sporcu müsabakalara katılıyor. Her biri birbirinden değerli sporcular var. Düzenlediğimiz turnuvaları Ahilik Haftası etkinliklerine dahil edersek hem Kırşehir için hem de ulusal ve yerel sporcuların tanınmaları için faydalı çalışma yapmış oluruz. Turnuvalar geniş katılımlarla gerçekleşir. Bilardoda etkili bir isim olan Semih Saygıner gibi sporcularımız da Neşet Ertaş’ın memleketine gelmekten gurur duyar" diye konuştu.

İstanbul’dan gelen ve Kırşehir’deki turnuvaya katılan 2022 yılı Avrupa Şampiyonu Burak Haşhaş, bilardonun matematik, geometri ve fiziğin birleştiği bir spor dalı olduğunu ve gençlere tavsiye ettiğini söyledi. 2018 yılında Gençler Türkiye Şampiyonu olan Alp Tekin Canözkan ise 10 yıldır bilardo oynadığını ve 73 sporcu ile turnuvada buluştuğunu belirtti.