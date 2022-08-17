Turbo, Uzun Kulak, Pati ve İnek isimli karakterlerin Neşeli Orman’da yaşadıkları eğlenceli macerayı fabl türünde anlatan tiyatro gösterisine her yaştan çocuklar ve veliler yoğun ilgi gösterdiler. Gösteriyi keyifle izleyen çocuklar oyun sırasında çalan birbirinden hareketli şarkılarla da bol bol dans ederek gönüllerince eğlendiler. Tiyatro gösterimi boyunca izleyicilere Menteşe Belediyesi ikram aracı ile meyve suyu ve kek ikram edildi.

Turbo, Uzun Kulak, Pati ve İnek isimli karakterlerin Neşeli Orman’da yaşadıkları eğlenceli macerayı fabl türünde anlatan tiyatro gösterisine her yaştan çocuklar ve veliler yoğun ilgi gösterdiler. Gösteriyi keyifle izleyen çocuklar oyun sırasında çalan birbirinden hareketli şarkılarla da bol bol dans ederek gönüllerince eğlendiler. Tiyatro gösterimi boyunca izleyicilere Menteşe Belediyesi ikram aracı ile meyve suyu ve kek ikram edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaz tatili sürecinde çocukların tiyatro sanatını deneyimlemesi ve eğlenceli vakit geçirmeleri için tiyatro gösterileri sahnelediklerini ifade ederek, “Belediye Tiyatromuz tarafından yaz oyunları çerçevesinde hazırlanan Neşeli Orman isimli tiyatromuzu farklı mahallelerimizde sahneleyerek çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın sanatın önemli bir kolu olan tiyatro ile tanışması ve bu sanatı eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Her bölgemizde tiyatromuza yoğun bir ilgi var ve bu bizi çok memnun ediyor. Oyunumuzu farklı mahallelerimizde sahnelemeye devam edeceğiz” dedi.

‘Neşeli Orman’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu; 23 Ağustos Çarşamba Muğla Müzesi Önünde, 1 Eylül Perşembe Akçaova pazar yerinde, 7 Eylül Çarşamba Nâzım Hikmet Parkı’nda çocuklarla buluşacak.