Eskişehir’in en işlek caddelerinden birinde soğuk zemine oturarak dilenen iki genç kadın, birbirleri ile sohbet edip sık sık gülerek gelip geçenlerden avuç açıp para istediler.

Eskişehir’in en işlek caddelerinden birinde soğuk zemine oturarak dilenen iki genç kadın, birbirleri ile sohbet edip sık sık gülerek gelip geçenlerden avuç açıp para istediler.

Odunpazarı İlçesi’nde bulunan ve kentin insan kalabalığı bakımından en yoğun caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi’nde dilenen genç kızlar dikkati çekti. Soğuk havaya rağmen karton serdikleri kaldırıma oturarak para toplamaya çalışan dilencilerin neşeli hali dikkat çekti. Birbirleri ile sohbet eden, sık sık tebessüm eden genç kızlara kaldırımdan geçen bazı vatandaşlar tepki göstererek dilenmeleri yerine çalışarak para kazanmalarını önerdi. Önerilere kulak asmayan genç dilenciler oturdukları yerden neşe içinde avuç açmaya devam etti.