Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde göçük altında kalan 56 yaşındaki Nermin Kılınç, 31 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin 11 saatlik yoğun mücadelesinin ardından çıkarılan Nermin Kılınç, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde göçük altında kalan 56 yaşındaki Nermin Kılınç, 31 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin 11 saatlik yoğun mücadelesinin ardından çıkarılan Nermin Kılınç, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edildi.

Dün Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği söz konusu depremden 56 yaşındaki Nermin Kılınç da etkilendi. Dün gece saat 04.17’de meydana gelen 7.7’lik depremin ardından evinden çıkan Kılınç, daha sonra kalacak yeri olmadığı için Orhangazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Emin Apartmanı’nda bulunan evine geri döndü. Kılınç, saat 13.24’te merkez üssü Elbistan olan 7.6’lık depreme yakalandı. Evinin koridorunda olduğu esnada binası yıkılan Nermin Kılınç, ancak kendisinin sığabileceği bir boşlukta sıkışıp kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin “Sesimi duyan var mı?” diyerek seslenişine karşılık veren Nermin Kılınç için enkaz altında kurtarma çalışmaları hemen başladı. Saat sabah 10.00 sıralarında ANDA Derneği’nin arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalara saat 13.30’da Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri de katıldı. ANDA ekiplerinin Elbistan’a gelişi esnasında arama kurtarma için kullanacağı malzemelerin bulunduğu kamyonun kaza yapması sonucu ekipler imkansızlıklarla karşılaştı. Civarda bulunan esnafın ve vatandaşların enkazı kaldırmak için bulduğu eşyalarla hummalı bir çalışma başlatıldı.

Yeğenleri ekiplere yardımcı oldu

Ekipler, aşama aşama enkazı temizleyerek Nermin Kılınç’a ulaşmaya başladı. Saatler ilerledikçe Nermin Kılınç önce ekiplerin uzattığı ışığa, daha sonra ise ekiplerin hortumla uzattığı suya erişti. Nermin Kılınç’ın bulunduğu kısmın altı boş olmasından dolayı ağır aletlerle çalışamayan arama kurtarma ekipleri, hassas bir şekilde çalışmak zorunda kaldı. Saatler boyunca molozların temizlendiği kurtarma operasyonunda Nermin Kılınç’ın sesi, bilincinin açık olup olmadığının anlaşılması için kontrol edildi. Kurtarma operasyonunda Nermin Kılınç’ın yeğenleri de yardımcı olurken, kızları ise o anları korku dolu gözlerle izledi. Vatandaşlar ise hem ekiplerin hem de kendilerinin üşümemesi için enkazdan buldukları odunlar ile ateş yakarak ısındı.

11 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

11 saatlik hummalı operasyon sonucunda 56 yaşındaki Nermin Kılınç, enkazın altından 31 saat sonra kurtarıldı. Alkışlar ve gözyaşları arasında ambulansa bindirilen Nermin Kılınç, bilinci açık şekilde hastaneye sevk edildi.

ANDA ekibinden duygulandıran anlar

ANDA Derneği olarak Elbistan depremine müdahale etmek için bölgeye gelen ekibin lideri, müdahale esnasında Nermin Kılınç ile iletişime geçen kişi oldu. 56 yaşındaki kadına “Nermin teyze” diye seslenen ekip lideri, sürekli olarak Kılınç’a “Seni kurtaracağım, çünkü sana söz verdim” telkininde bulundu. Nermin Kılınç’ı molozların arasından kontrol ederken ilk gördüğü esnada “Gördüm seni teyzem” diye sevinç çığlığı atan ekip lideri, Nermin Kılınç’ı enkazın altından çıkaran kişi oldu. PAK ekiplerinin ve ANDA Derneği’nin eksi 6 derece havada tamamladığı hummalı çalışmalar sonucunda Elbistan depreminden bir can daha kurtarıldı.

Ekip lideri, ANDA olarak ulaşımlarını sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, PAK ekiplerine ve emeği geçen vatandaşlar ve basın mensuplarına teşekkür etti. PAK ekibinin lideri ise yaşlı gözlerle çok duygulandığını dile getirerek, Nermin Kılınç’ın durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

Tüm çalışmaların ardından hem vatandaşlar hem de arama kurtarma ekipleri birbirine sarılarak bu eşsiz anın tadını çıkardı.