Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen ‘Nergis Şenliği’ dolu dolu geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen ‘Nergis Şenliği’ dolu dolu geçti.

Birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığı şenlik bölgeyi canlandırırken, muhtarlar ve vatandaşlardan da tam not aldı. Ortalığı nergis kokularının sardığı şenlikte, üreticiler nergis ve ürünlerinin satışını yaparken, şenliğe gelen katılımcılar birbirinden güzel etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca ’Nergis Şenliği’ne katılan vatandaşlara nergis soğanı hediye edildi. Şenliğe katılım sağlayan Mersinliler, doya doya eğlenme fırsatı bulurken, verilen konserle de şenliğin tadını çıkardı. Üreticilerin stantlarının yer aldığı şenlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi de stantları ile yer aldı. Özellikle Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için açtığı stant, aileler ve miniklerden yoğun ilgi görürken, çocuklara karne hediyesi olarak da boyama kitapları dağıtıldı.

“Bu gibi festivallerin taşra mahallelerde yapılması çok güzel oldu”

Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli, Kaklıktaşı, Belen, Dorak, Böğrüeğri, Boztepe ve Tepetaşpınar mahallelerinin talebi üzerine yapılan ’Nergis Şenliği’nde değerlendirme yapan Boztepe Mahalle Muhtarı Kenan Toros, “Çok güzel oldu. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gibi festivallerin taşra mahallelerde yapılması çok güzel oldu. Böyle bir festival de gerekiyordu. Büyük bir ilgi, büyük bir kalabalık var” dedi.

“Nergisi dünyaya tanıtacağız”

Dorak Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu da yaptığı değerlendirmede, “Bizim burada nergis üretimi çoğaldığı için tanıtım amaçlı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettik. O da bizi kırmadı, bu şenliği düzenledi. Nergisi dünyaya tanıtacağız. Gelir kaynağımız olacak. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nergis Şenliğimizde nergis satılıyor, nergis reçeli, nergis kolonyası, nergis parfümü, her şeyi tanıtılıyor. İlgi büyük, memnunuz” ifadelerine yer verdi.

“Görülmedik bir şey”

Tepetaşpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Demir ise şenlikle ilgili, “Başkanımızın her şeyinden memnunuz. Şenlik ilk defa yapılıyor, görülmedik bir şey. Yoğunluk çok güzel, memnunuz” derken, Böğrüeğri Mahalle Muhtarı Ramazan Ateş de “Bu şenliğin düzenlenmesinden dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Nergis Şenliği’nin yanı sıra ürünlerini satanlar da var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mis kokulu bir şenlik geçirdik”

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerden Firdevs Buruk, “Çok beğendim, özellikle buranın kokusu, bahçeler, stantlar çok güzel. Reçellerin tadı muhteşemdi. Ben ilk defa gül dışında çiçekten reçel yapıldığına şahit oldum. Nergis çiçeğiyle ilk defa tanıştım diyebilirim ama çok güzel. Bin kere daha olsa gelirdim" dedi.