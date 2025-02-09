’Nar Mevsimi’ adlı ikinci kitabı son aylarda çok satanların liste başında yer alan ceza avukatı ve yazar Çiler Nazife Koşar, İzmir Yakın Kitabevi’nde düzenlenen imza gününde, bu defa son romanı ’Nergis Mevsimi’ ile okurlarıyla buluştu.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği, uzun kuyruklar oluşturduğu ve yazarın 505 kitap imzaladığı imza gününde, Çiler Nazife Koşar’a olan ilgi izdihama yol açtı. ’Nergis Mevsimi’ adlı son kitabıyla birlikte, ’Nar Mevsimi’ ve ’Susamadıklarım’ adlı kitaplarını da okurları için imzalayan Koşar, ilgiden oldukça memnun kaldı.

"Umutları, kayıpları ve yeniden başlamaları anlatıyor"

Çiler Nazife Koşar son romanı ’Nergis Mevsimi’ ile ilgili, "Bazı mevsimler gelir geçer, bazılarıysa içimize kök salar. ’Nergis Mevsimi’ de işte böyle bir zaman diliminin, geçmiş ile bugün arasında salınan hatıraların ve duyguların hikayesi. Bu roman, nergislerin açtığı, kokularının rüzgara karıştığı o özel mevsimde filizlenen umutları, kayıpları ve yeniden başlamaları anlatıyor. Her karakter, kendi iç yolculuğunda bir baharı beklerken, bazen soğuk kışları geride bırakmak zorunda kalıyor. Tıpkı doğanın döngüsünde olduğu gibi, hayatta da her son, yeni bir başlangıcın habercisi. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, belki de sizin de kendi mevsiminizi bulmanıza vesile olacak. Sayfalar ilerledikçe, nergislerin zarif direncinde kendinizi bulabilir, kendi hikayenize farklı bir pencereden bakabilirsiniz" dedi.

İmza gününe; İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Soner Özbaşı, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, yargı mensupları ve okurlar katıldı. Yazar Çiler Nazife Koşar okurlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.