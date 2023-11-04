Nepal’in Jajarkot bölgesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki hayatını kaybedenlerin sayısı 137’ye yükseldi.

Nepal Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre Karnali eyaletine bağlı Jajarkot bölgesinde dün yerel saatle 23.47’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ramidanda köyü olan depremin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Dağlık bölgeyi vuran deprem heyelana yol açarken, yollar kapandı. Bölgeye ulaşan arama kurmartma ekipleri çalışmalarına başlarken hayatını kaybedenlerin sayısı 137’ye yükseldi. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Son 8 yılın en şiddetli depremi

Yaralı ve can kaybının artabileceği uyarısında bulunan yetkililer, depremin son 8 yılın en şiddetli depremi olduğunu ifade etti.

2015 yılında Nepal’de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazla ev yrle bir olmuştu. Deprem ülke ekonomisine 6 milyar dolara mal olmuştu.