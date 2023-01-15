Nepal’de içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağının Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı esnada düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti.

Nepal’de içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağının Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı esnada düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti.

Nepal’in başkenti Katmandu’dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kazada bilanço netleşiyor. Nepal Sivil Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 29 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Havayolu şirketi sözcüsü Sudarshan Bartaula, çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağında 4 mürettebat ile 2’si bebek 68 yolcunun bulunduğunu ve yolculardan 10’unun yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı. Kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra meydana gelen olayın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırmıştı.