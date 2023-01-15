Nepal’in başkenti Katmandu’dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. Havayolu şirketi sözcüsü Sudarshan Bartaula, çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağında 4 mürettebat ile 2’si bebek 68 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Yolculardan 10’unun yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra meydana gelen olayın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Nepal’de 4’ü mürettebat 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı esnada düştü.

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