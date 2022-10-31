Kil atölyesine iki grup halinde katılan 80 öğrenci, önce heykeltıraşların eserlerini inceleyerek bilgi aldı. Atölyede gün boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, heykeltıraşlar eşliğinde hayal ettikleri eserleri tasarladılar. Çocuk Kil Atölyesi 2 Kasım’da yapılacak etkinlikle sona erecek.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde Bayraklıdede Mahallesi’ndeki eski deve güreşi arenasında düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumunda son günlere gelindi. Heykeltıraşların ‘Müzik’ temasıyla yonttuğu eserler sergilenerek Kuşadalıların beğenisine sunulacak. Sempozyum heykeltıraşlarından Bettino Francini çocukların eserlerini yorumlayarak, "Geleceğin Michelangelo’ları Kuşadalı öğrencilerden çıkabilir” dedi.

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