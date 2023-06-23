Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ile birlikte çocuk yan dal branşları olan Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Neonatoloji ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mansur Tatlı hastanede hasta kabulüne başlamıştır.

Prof. Dr. M. Mansur Tatlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki ana dal uzmanlığını Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda başarılı bir şekilde tamamlayarak yan dal uzmanlığını ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirdi.

Milli Pediatri Derneği ve Ulusal Neonatoloji Derneği üyesi olan Prof. Dr. M. Mansur Tatlı’nın ilgi alanları Yenidoğan bebek sorunları ile Erken doğan (prematüre) bebek sorunları ve bakımı olarak öne çıkmaktadır.