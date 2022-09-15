Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir zamanlar Nemrut Krater Gölü’nün maskotu haline gelen ayılar, kendilerini görüntülemek isteyen ziyaretçilere saldırdı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir zamanlar Nemrut Krater Gölü’nün maskotu haline gelen ayılar, kendilerini görüntülemek isteyen ziyaretçilere saldırdı.

’Avrupalı Seçkin Destinasyonlar’ projesi bünyesinde Tatvan ilçesindeki 2900 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü’nün maskotu olan ve birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline gelen ayılar, şimdilerde ise ziyaretçilerin korkulu rüyası haline geldi. Kendilerini görüntülemek isteyen ziyaretçilere saldıran ayılar, büyük korku oluşturdu. Ayının saldırmasıyla kaçışan ziyaretçiler daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yazın piknik yapan insanlardan geriye kalan gıdaları yiyerek beslenen ayılar, havaların soğuması ve bölgedeki hareketliliğin azalmasıyla yoğun gıda arayışına yöneldi.

Uzun yıllar Nemrut Krater Gölü’nde doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Görevlisi Cihan Önen, özellikle bu mevsimlerde araçlarda ve çadırlarda yiyecek bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ayıların besin kaynaklarının tehdit altında olduğunu hissettiğinde saldırgan olabildiğine dikkat çeken Önen, “Bu açıdan doğal alanlarda insanların daha dikkatli olması gerekmektedir. Havaların soğumasıyla birlikte ayılar daha çok görünür oldular. Tabii bu hayvanların çok sık görülmesi insanlar için bir tehdit oluşturmakta ve saldırıya maruz kalma ihtimalini artırmaktadır. Yaz aylarında insanların atıkları ile beslenen bu hayvanlar, ormanda dolaşıp daha çok görünür halde oldular. Bu açıdan insanlar ayılarla karşılaştıkları zaman ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Onların yavrularını besleme eğilimi, bunun yanında onlara yaklaşma ya da onlar beslenirken fotoğraf çekme gibi ihtimaller olabilmektedir. Bu da insanlar için ciddi tehdit oluşturabilmektedir. Saldırıya maruz kalma ihtimalleri oluşabilir” dedi.