Nemrut Dağı’ndaki devasa heykelleri kurtarmak için geçtiğimiz yıl heykellere şırıngalar ile enjekte edilen ‘nano kireç’ tuttu.

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda yüzyıllardır doğal şartlarda dolayı yıpranan heykellerin çatlaklarına geçtiğimiz yıl nano teknolojisiyle elde kireç dolgusu hazırlandı.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbaşı ve restoratörler tarafından Doğu terasında bulunan Kartal heykelinin gövdesi ile kum taşına, Batı terasında ise Zeus’un oğlu Herakles’in ayak kısımları ile kum taşına ‘nano kireç’ dolgusu yapılmıştı.

Nano hücreler, heykellerin çatlayan bölgelerine enjekte edildikten sonra bir yıl beklendi. Kış ve yaz mevsiminin üzerinden geçmesinin ardından, heykellere yapılan dolguların tutup tutmadığı incelendi. Yapılan inceleme sonrasında nano kireçlerin heykelleri koruduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na rapor edildi. 2 bin 100 yıldan beri ayakta durmayı başaran heykellerin gelecek nesillere aktarılması için diğer heykellerde de aynı çalışmanın yapılması planlanıyor.

"Heykeller gelecek kuşaklara taşınacak"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022 yılı Eylül ayında Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğünden gelen ekip burada bir çalışma yaptı. Buradaki heykellere nano hücreli sağlamlaştırma çalışmaları ve estetik kireç kullanarak çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında yağmur, kar ve güneş ışınlarına maruz bırakıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra gelip tekrar inceleme yaptılar. Bu incelemelerde ise heykellere herhangi bir yağmur ve kar suyunun etki etmediğini ve yapılan çalışmalarında çok olumlu geçtiğini gözlemlediler. Bununla ilgili de bize rapor gönderdiler. Bu nano kirecin gelecek zamanlarda da kullanılabileceği belirtildi. Bundan sonra bu uygulamaların yapılmasıyla birlikte bu heykeller gelecek kuşaklara aktarılabilecek. Bu raporlar sonucunda yeni takvimler oluşturularak restorasyon ve konservasyon çalışmalarına devam edilebilecek” dedi.

Nemrut Dağı’nı ziyarete gelen turistler ise, heykellerin özellikle 6 Şubat depreminden etkilenmemesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.