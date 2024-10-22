Dünyanın ikinci Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı görüntülendi.

Doğa ve uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, önceki gün Nemrut Krater Gölü kenarına kurduğu teleskobu ile Atlas kuyruklu yıldızını görüntülemeyi başardı. Zaman zaman gözlem yapmak için Nemrut Krater Gölü kenarına giderek burada kurduğu teleskobu ile gökyüzünü inceleyen ve fotoğraf çeken Dr. Cihan Önen, Atlas kuyruklu yıldızını göl üzerinde görüntülediğini belirtti. Dr. Cihan Önen, bu nadir ve etkileyici olayı ölümsüzleştirmek amacıyla çıktığı Nemrut Kalderasında gece boyunca beklediğini ve Atlas kuyruklu yıldızını kalderadaki gölle birleştirerek fotoğraflamayı başardığını söyledi. Önen, “Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısı, kalderanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Nemrut Kalderası ve gölleri, doğa harikası yerlerdir. Kraterin büyüleyici güzelliği Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısıyla birleşti ve bu an, insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım” dedi.

Atlas kuyruklu yıldızı nedir?

Atlas kuyruklu yıldızı, geniş kuyruk yapısı ve parlaklığı ile öne çıkan kuyruklu yıldızlardan biridir. Özellikle temiz hava ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebilen bu gök cismi, astronomi tutkunlarının dikkatini çekiyor.