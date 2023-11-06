Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, kar yağışının ardından yaklaşık 6 ay boyunca yolu kapalı kalacak. Kent sakinlerinin yanı sıra başka illerden gelen ziyaretçiler ile yerli ve yabancı turistler doğayla iç içe zaman geçiriyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanan Nemrut, kış ayları öncesinde son ziyaretçilerini de ağırlıyor.

Son zamanlarda elle beslenen ayılarla da gündeme gelen Nemrut Krater Gölü kenarına gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekip çaylarını yudumladı. Aralık ayının ortalarında başlayan kar yağışı ile birlikte yolu kapanan Nemrut Krater Gölü, mayıs ayının sonuna kadar kapalı kalıyor. Bu süreçte bölgede vahşi yaşam için ekipler zaman zaman yemleme çalışma yapıyor.

Çocuklarıyla birlikte Nemrut’a gelen Hülya Yaman, “Sonbaharın son dönemlerini yaşıyoruz. Doğa kış uykusuna yatmadan çocuklar bu güzelliği görsün diye bugün buraya geldik. Çok güzel bir doğası var. Bizler de bunu değerlendirdik” dedi.

Almanya’dan Nemrut’u kitaplardan görerek gezmeye geldiklerini anlatan Birgit Thoelstede, “Memleketim Almanya Hannover. Almanya’da bir çikolata fabrikasında çalışıyorum. Burayı kitapta gördük ve Türkiye’ye karavanımızla gideceğiz deyip atlayıp geldik. Gerçekten çok güzel bir yol kat ettik. Sonbaharda çok güzel görünüyor. Türkiye’ye ilk gelişim, çok şaşırdım ve beğendim” diye konuştu.

Tatvan’dan gelerek bölgede 2 gün kamp yapan Yavuz Vecel de, fırsat buldukça Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yaptığını, sonbahar ayları ile birlikte son defa kamp yapmak için yeniden Nemrut’a geldiğini söyledi. Vecel, “Tatvan’da kalıyorum. Yaklaşık 3 yıldan beridir kamp yapıyorum. Hafta sonlarını da Nemrut’ta geçiriyorum. Sonbaharın da gelişi ile birlikte kamp yapmak istedik. Dün buraya geldik. Geceyi de burada geçireceğiz. 6 ay boyunca kardan dolayı yolu kapalı oluyor. Sonbahar mevsimi de son demlerini yaşıyor. Bizler de buraya gelerek bunu değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.