Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan ve mevsimin ilk karıyla adeta beyaz gelinliğini giyen Nemrut Kalderası ziyaretçilerini bekliyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan ve mevsimin ilk karıyla adeta beyaz gelinliğini giyen Nemrut Kalderası ziyaretçilerini bekliyor.

Tatvan ilçesinde bulunan ve UNESCO’ya aday Nemrut Kalderası, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Doğu Anadolu’nun gözde turizm rotalarından biri olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, doğa harikası manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbetmeye devam ediyor. Doğal güzelliği, sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacası, buz mağarası ile ormanlarla çevrili Nemrut Kalderası, yaz ve kış güzelliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan güzelliği ve tarihi ile herkesin gözdesi olan yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası, yeterli kar seviyesine ulaşmasının ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Havadan görüntülenen kaldera, muhteşem ve eşsiz görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakırken, ziyaretçiler ise kış sezonunun ilk kartopunu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kalderada mevsimin ilk kartopunu oynadıklarını dile getiren Rojan Tüzer, “Mevsimin ilk karı Nemrut’a yağmış durumda. Biz de bugün arkadaşlarla birlikte gezmeye çıktık. Nemrut’a gelirken karın yağdığını gördük. Hep birlikte biraz kartopu oynadık. Çok keyifli zaman geçirdik. Kaç ay aradan sonra yeniden kartopu oynamak ayrı bir zevkti. Hava biraz soğuk ama gelip gezmeye değebilecek bir yer. Herkesi bekleriz” diye konuştu.