BİTLİS (İHA) – Dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliği olan ve güzelliği ile herkesi hayran bıraktıran Nemrut Kalderasında Anadolu Sincabı ilk kez görüntülendi.

Halk arasında “Gelengi” olarak da bilinen Sincapgiller familyasından olan Anadolu Sincabı, 2801 rakımlı ve dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise birinci büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderasında ilk kez kameralara yansıdı. Uzay fotoğrafçılığı, vahşi yaşam ve su altı fotoğrafçılığı ile ilgilenen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen’in kamerasına yakalanan Anadolu Sincabı heyecana neden oldu.

Anadolu Sincabını gözlemlemenin heyecan verdiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, “Nemrut’ta birkaç aydır bir canlı üzerine yoğunlaştım. Bu canlının ismi halk arasında ‘Gelengi’ olarak bilinen Anadolu Sincabıydı. Kimileri ‘Gelengi faresi, yer sincabı, tarla faresi’ diyorlar. Bunların yuvalarının olduğu yerde uzak bir noktada gece gündüz sabırlı bir şekilde 2-3 günlük bir nöbet tuttum. Daha sonra amacıma ulaşıp videoya alıp fotoğrafladım. Bu canlılar yer altında yaşıyorlar. Bulundukları bölgelerdeki bitkilerle besleniyorlar. Biz bu canlının Nemrut’un pek çok yerinde rastladık. Küçük göl, büyük göl tarafı bunun yanında Nemrut’un orta bölgelerinde rastladık. Biliyorsunuz ki bu canlılar çok hareketli ve çok hızlılar. Bunları yakalamak yoğun sabır gerektiriyor. Nemrut Kalderası bu canlılar için ideal bir ortam olduğunu gördük ve pek çok noktada bunlarla karşılaştık. Tabii bunları bu şekilde görüntülemek, bunları bu şekilde gözlemlemek bizleri heyecanlandırdı” dedi.