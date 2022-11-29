Bitlis’in Tatvan ilçe sınırlarında yer alan Nemrut Dağı’nda mahsur kalan 14 turist, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırlarında yer alan Nemrut Dağı’nda mahsur kalan 14 turist, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Tatvan ilçe sınırlarında yer alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü ve Dağı’nı ziyaret etmek isteyen Eskişehir, Ankara, Sinop ve Bursa illerinden gelen 12 turist, 1 rehber ve 1 şoför, manzarayı görmek için zirveye tırmandı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu zirveden inemeyen turistler, kara saplanan minibüsü kendi imkanlarıyla iterek çıkaramayınca mahsur kaldı. Rehber Serdar Özmen’in ihbarı üzerine olay yerine Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde AFAD, jandarma ve özel İdare ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası mahsur kalan turistler kurtarıldı. Araçlarla ilçe merkezine getirilen turistler, Tatvan Kaymakamlığınca ağırlandı.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nemrut Dağı’nda kardan dolayı arkadaşları ile birlikte mahsur kaldıklarını dile getiren Ahmet Hamdi Eren, “Sinop’tan geliyorum. Arkadaşlarımızla Ankara’da buluştuk. Hep beraber trenle 12 kişi olarak Tatvan’a geldik. Bugün ki gezimizde Nemrut Dağı’nı gezmek vardı. Aşağıya inelim mi diye arkadaşlarla cesaretlendik. Biz de inelim dedik hep beraber. İndik ve gayet de güzeldi. Dönüşte maalesef arabamız kaydı ve kaldık. Sağ olsun rehberimiz kaymakamlığı, AFAD’ı, jandarmayı aradı. Hepsi de ilgi gösterdiler. Hepsi de araba gönderdiler. Hatta oradaki olan karları küremek için greyder bile gönderdiler. Şu anda Kaymakam Beyin misafiri olarak yemek masasında bulunuyoruz ve kendisine de teşekkürlerimizi ileteceğiz. İlk olarak jandarma, daha sonra AFAD ve en sonunda Kaymakam Beyin gönderdiği minibüs geldi. Dört araç birden bizi kurtarmaya geldiler. O benim için bir deneyim oldu” diye konuştu.

Mahsur kalmanın keyifli ve değişik bir deneyim olduğunu ifade eden Feza Satıroğlu da, “Eskişehir’den 8 arkadaş hep beraber bir Doğu turu yapmak istedik. Acentemizin bize sunduğu program içinde Nemrut Dağı Krater Gölü de vardı. Aslında bize kar olduğunu, biraz sıkıntı yaşanabileceğini söylemişti arkadaşlar. Ama biz çıkılabiliyorsa çıkıp görelim istedik. Çok da güzeldi ve çok beğendik. Görselliği, doğası çok hoşumuza gitti. Ama dönüş yolunda bir sıkıntı yaşadık. Aracımız karda kaldı. Hatlarımız hiçbir şekilde çekmiyordu. Rehber arkadaşımız yürüyerek telefonun çekeceği bir yerden haber verdi. Sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti. Kaymakamlığımız, AFAD, jandarma telefonun üzerine en kısa zamanda ekipler geldi, arabalar geldi. Değişik bir deneyim oldu ve biz çok keyif aldık. Tabii bu sene Eskişehir’de kar olur ama bu sene ilk karı burada gördük. Çok keyifli bir deneyim oldu bizim için. Bahaneyle de Tatvan’ı daha iyi görmüş olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurtarılmak için bütün imkanların seferber edildiğini belirten Rehber Serdar Özmen ise “Van Gölü Ekspresi’nden aldığımız misafirlerimizi Nemrut Krater Gölü’ne gezdirmeye götürdük. Misafirlerimiz doğasını çok sevdiler. Aşağıdaki ılık gölü, Büyük Gölü gezdik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Ama yukarı çıkarken yaklaşık 200 metre tepeye yakın bir mesafede mahsur kaldık. Telefon da çekmiyordu. Misafirlerimizi güvenli bir alana çektik. Sonrasında gidip buradaki yerel idarecilerle görüştüm. İlk öncelikle turizm müdürlüğünü aradım. Sonra kaymakamlık ve AFAD bizzat beni aradı. Bu ilgi, alaka ve bir anda mobilize olması, bütün idari birimlerin gelip yöremizi gezen misafirlere ilgi göstermesi sevindirdi. Şu an misafirlerimiz gayet iyiler. Tatvan Kaymakamlığına, AFAD’a ve jandarmaya teşekkür ediyoruz” dedi.

Şebeke çekmemesinden dolayı uzun yol yürüdüğünü söyleyen Özmen, “Tepeye doğru çıkarken 300 metrelik bir yolda, yaklaşık 25 santimetrelik bir kar tabakası vardı. Aracımızı misafirlerimizi itelediler ama bir türlü ilerleyemedik. Misafirlerimizin çoğunluğu kadındı. Sonrasında telefon çeken bir noktaya gittim. Buradaki idari birimlere haber verdim. Hepsi de sağ olsun bize yardımcı oldular. En büyük sınavını bence yerel idareciler verdiler. Tatvan Kaymakamlığı yanımıza bizzat gelip teşrif ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.