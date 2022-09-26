Adıyaman Nemrut Dağı’na gelen yerli ve yabancı turistlere ilk yardım eğitimi verildi.

Adıyaman Nemrut Dağı’na gelen yerli ve yabancı turistlere ilk yardım eğitimi verildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde ilkyardım eğitim merkezi eğitmenleri tarafından düzenlenen ilkyardım farkındalık eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

Toplumda ilkyardım farkındalığının artırılması amacıyla Nemrut Dağı ören yerinde ’’Yaşam Boyu İlkyardım Öğrenin’’ temalı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Tarihi ören yerine gelen yerli ve yabancı turistlere koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Ali Oruç, "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereği okullarımızda ve kurumlarımızda ilkyardımcı bulunması zorunludur. Okullarımızda ve kurumlarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ve diğer kurum çalışanlarımıza yaralanma veya ani hastalık durumunda hayat kurtarma, durumun daha kötüye gitmesini engelleme ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için gerekli müdahaleyi yapacak ilkyardımcı yetiştirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay gibi kurumlarla işbirliği içerisinde kurslar düzenlendi. Ayrıca okul servis şoförlerine, kantin çalışanlarına, velilere ve öğrencilerimize ilk yardım farkındalık eğitimleri verilmektedir. Bugün ise farklılık olması için Nemrut dağı zirvesinde turistlerimize eğitim verdik” diye konuştu.