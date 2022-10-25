‘Güneşin en güzel doğup, battığı yer’ olarak bilinen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda yerli ve yabancı turistler güneş tutulmasını izlendi.

‘Güneşin en güzel doğup, battığı yer’ olarak bilinen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda yerli ve yabancı turistler güneş tutulmasını izlendi.

Parçalı Güneş tutulması dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de izlendi. Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar, devasa heykellerin gölgesinde güneş tutulmasını izledi. Her yıl binlerce turistin gün doğumu ve gün batımını izlemek için geldiği Nemrut Dağı’nda bu kez güneş tutulması izlendi. 2 bin 206 metre yükseklikte Güneş tutulmasını izleyen vatandaşlar, Nemrut Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde bu önemli gök olayını izledi. Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanan tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 50’si, Ay tarafından kapatıldı. Yabancı turistlerden bazıları güneş tutulmasını zirvede izlemek için geldiklerini belirterek, devasa heykellerin arasında Güneş’i izlemenin ayrı bir heyecan verdiğini söyledi. Nemrut Dağı zirvesine İstanbul’dan gelen Mahmut Karlı, “Bu gün buraya biz Nemrut heykellerini görmek için turistik amaçlı geldik. Böyle bir doğa olayına şahit olduğumuz için çok mutluyuz. Bunun heyecanını yaşadık. Çokta güzel oldu. Böyle bir ortamda böyle bir anı yaşamak, 2 bin 206 metre yükseklikte olmak ve bu ana tanıklık etmek bizim için heyecan vericiydi” dedi.