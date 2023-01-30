Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan göller soğuk havaların etkisiyle donarken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan göller soğuk havaların etkisiyle donarken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Mükemmeliyet ödülüne layık görülen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası’nda günlerdir etkili olan soğuk hava, dondurucu seviyelere ulaştı. Tatvan ilçesinin doğal güzelliklere sahip turistik noktalarından Nemrut Kalderası’nın kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve görüntüsü itibarıyla kalbi andıran Kalp Gölü tamamen donarken, kış aylarında bile su sıcaklığı 40 dereceyi bulan Ilıgöl’ün yüzeyinin büyük kısmı da şimdilerde soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede göllerin yüzeyinde yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluşurken, bulutların buza yansıyarak oluşturduğu manzara ise hayran bıraktı. Ortaya çıkan güzel manzara ise havadan görüntülendi.

Donan Kalp Gölü’nün güzelliğini görmek için Nemrut Dağı’nın zirvesine çıktıklarını dile getiren Hakan Okay, "Arkadaşlarla birlikte bugünü fırsat bilip Nemrut Krater Dağı’nın zirvesine geldik. Burada daha öncesinde donan bir göl vardı. Kalp Gölü’nün muhteşem güzelliğini görmeye geldik. Gerçekten de muazzam güzel bir görüntüye bürünmüş durumda. Yüzeyi tamamen donmuş. Yazın aslında girip yüzdüğümüz bir alanı şu anda donmuş vaziyette görmek de muhteşem keyif veriyor. Üzerinde yürüyoruz, kayıyoruz" dedi.

Donan gölün üzerinde fotoğraf çektiklerini söyleyen Mücahit Tarlan ise, "Bizler de arkadaşlarla beraber buraya bu gölü ziyaret etmek, üzerinde kaymaya ve fotoğraf çekmeye geldik. Tabii bu vesileyle bizler burada doyasıya eğlendik, birazdan da dönüş yapacağız" diye konuştu.