Düzce’nin Akçakoca ilçesinde nem oranı yüzde 83’e çıktı, sahil ve plajlar tıklım tıklım doldu. İlçedeki pansiyon ve otellerdeki doluluk oranının ise yüzde 90’a çıktığı öğrenildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde nem oranı yüzde 83’e çıktı, sahil ve plajlar tıklım tıklım doldu. İlçedeki pansiyon ve otellerdeki doluluk oranının ise yüzde 90’a çıktığı öğrenildi.

Düzce’nin turizm destinasyonlarından Akçakoca, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Akçakoca’da, serinlemek ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler plajlara akın etti. Nem oranın yüzde 83’e çıktığı kentte, 30 kilometrelik sahil şeridi tıklım tıklım doldu. Sıcaktan bunalan tatilciler, kendini Karadeniz’in serin suları ile serinletmeye çalışırken, kimileri de ağaç gölgesinde sıcaktan korunmaya çalıştı. İlçedeki pansiyon ve otellerdeki doluluk oranının ise yüzde 90’a çıktığı belirtildi.

"Akçakoca’da tatilciler serin havanın tadını çıkarıyor"

Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını söyleyen işletmeci Ömer Özcan, "Haziran ve temmuz aylarının ardından ağustos ayında da Akçakoca’da tatilciler serin havanın tadını çıkarıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova gibi illere yakın olmamız birçok yerli ve yabancı turistin bölgemizi tercih etmesini sağlıyor. Düzce’de kültürel ve doğal yaşam alanları vardır. İnsanlarımız bu yüzden tatil için Düzce’yi tercih ediyor" dedi.