Yangınla ilgili bazı köylülerin ifadesine başvuruldu.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiyeler kısa sürede olay yerine vararak söndürme çalışması başlattı. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapılarak yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Gökçebey ilçesinde Köprübaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre köylülerin nehir kenarında yaktığı ateş kısa sürede örtü yangınına dönüştü. Etrafı saran alevleri kontrol altına alamayan köylüler durumu ekipleri haber verdi.

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