Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon bölgelerindeki çalışmalarına yönelik son faaliyet Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

"Nefesimiz enselerinde!" diyerek yapılan paylaşımda bakanlık, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, bölgede mücadelenin her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam edeceği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1852302905300361249