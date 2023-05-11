Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil edilen T-70 yangın söndürme helikopteri “Nefes”, 2,5 ton su atma kapasitesi ve gece gündüz görev yapabilme kabiliyetiyle yangınlarla mücadelede önemli bir rol oynayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, TUSAŞ tarafından üretilen ve ilki daha önce envantere giren 2,5 ton su atma kapasiteli, gece gündüz görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisini teslim aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nefes” adını verdiği helikopter, OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri’nde basın mensuplarına tanıtıldı. “Nefes”, hangardan kalkarak basın mensuplarıyla Ankara semalarında uçuş yaptı.

Uçuş öncesi Nefes ve insanlı keşif uçağı Otağ hakkında basın mensuplarına bilgi veren OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, “Bu yıl ilk defa yangın söndürme görevi olarak OGM envanterindeki hava araçları görev yapmaya başlayacaklar. Bu kapsamda iki tane T-70 helikopterimizi envanterimize aldık. Bu yangın sezonunda iki tane helikopterimiz yangın söndürme görevi yapacak” dedi.

Okudan, T-70 helikopterlerinin TUSAŞ tarafından üretildiğini hatırlatarak, “Bu yıl ilk olarak Muğla’da önümüzdeki haftadan itibaren görev yapacaklar. Bu helikopterde uçan pilotlarımız da genel müdürlüğümüzün kendi pilotları olacak. Türk pilotları yangın söndürme görevlerinde aktif olarak çalışmaya başlayacaklar” diye konuştu.

Otağ’ın yangınların yönetilmesi maksadıyla tasarlandığını aktaran Okudan, uçağın da bu yıl yangın sezonunda aktif olarak kullanılacağını söyledi. Okudan, “Otağ uçağımız yangınlar esnasında havaya çıkarak hem görüntü aktarmasını yapacak hem de yangın sahasının sayısal haritasını ve verilerini üreterek saha yöneticilerine bir kara destek sistemi gibi görev yapacak. Şu ana kadar deneme uçuşlarımızı tamamladık. Gayet başarılı geçtiğini gördük. Bize yangınlar için büyük güç sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Tarihin en büyük hava gücü

OGM hava gücünü uzun yıllar kiralama yoluyla devam ettirdiklerine dikkati çeken Okudan, şöyle konuştu:

“Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak 55’di geçen yıl helikopter sayımız. Bu yıl 69’a yükselttik. 69 yangın söndürme helikopteri, yangın bölgesinde, Hatay’dan Çanakkale’ye kadar ayrı ayrı konuşlandırılmış olacak. Bunlar gün doğumundan batımına kadar yangın görevi yapacaklar. Yine bunlara ilave olarak 17 olan uçak sayımızı da 19’a yükseltmiş olduk. Bu şekilde 88 yangın söndürme hava aracıyla 2023 yılı yangın sezonunda yangın sahasında gün doğumu, gün batımı bu hava araçlarımız görev yapacak. Bu da tarihimizdeki en büyük hava gücümüz.”

Öte yandan OGM envanterine katılacak üçüncü T-70, yıl sonuna kadar teslim alınmış olacak.