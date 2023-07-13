Muğla’nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alınabilen yangının bilançosu havadan görüntülendi. Nefes isimli helikopter ise yangında 72 sorti yaparak rekor kırdı.

Yangın, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15.10 sularında ilk belirlemelere bir sitenin su deposunun trafosunun altında elektrik kaynaklı başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Söndürme çalışmalarına 8 uçak ve 14 helikopterle havadan, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi ve 615 orman yangını söndürme işçisi ile karadan müdahale edildi. Yangın, 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, tütmelerin olduğu noktalara anında müdahale ederek söndürüyor.

170 hektarın küle döndüğü yangının boyutu, TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak üretilerek OGM envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri olan ’Nefes’ isimli helikopterle havadan görüntülendi. Nefes’in dünkü yangında toplam 72 sorti yaparak rekor kırdığı bildirildi.

Bölgede helikopterle inceleme yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, daha sonra Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Tiryaki, şunları dile getirdi;

“Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişiklikleriyle birlikte ülkenin bir tarafında sıcaklar yangınlar varken bir tarafında taşkınlar ve selle boğuşuyoruz. Dünyanın birçok yerinde bunları yaşıyoruz. Doğa olaylarına mücadele ederek alışarak yaşayacağız. Orman yangınları son yıllarda bütün dünyanın gündeminde. Çok yakın zamanda Kanada’da uzun süren orman yangınları, ABD’de hava kirliliğine neden olacak kadar uzun süren orman yangınları devam ediyor. Ülkemizde yangın sezonu başladı bu sezonda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her yıl hazırlıklarımız vardı ama 2021 yılındaki büyük yangınlardan sonra aldığımız tedbirlerle geçen yılı önceki yıllara nazaran daha iyi geçirdik. Bu yıl inşallah daha az zayiatla geçireceğiz ama her gün hemen hemen ülkenin bu bölgesinde yangınlar çıkıyor. Aldığımız tedbirlerle hava gücümüz arttırdık. Kendi hava filomuzu oluşturuyoruz. Skorsky helikopterimiz TUSAŞ’ta kendi imkanlarımızla üretilen ve envanterimize katılan helikopterdir. Dünkü yangında 70’den fazla sorti yaptı. Hem gündüz hem de gece çalışabilen bir helikopter. Günde 7’den fazla yangın çıkıyor ve büyük bölümü insan kaynaklı. İnsanlarımızın ihmali nedeniyle çıkıyor bazıları elektrik hatlarındaki arızalardan kaynaklı olabiliyor. Vatandaşımızı da buradan uyarmak istiyoruz. Bu bizim memleketimizin zenginliği ve yeşil vatan dediğimiz ormanlarımız bizden sonraki nesillere aktaracağımız bizden önceki ecdadımızdan bize kalan miras. Bunları korumak durumundayız.”

“TUSAŞ’tan 2 helikopteri teslim aldık, 3’üncüsünü alacağız” diyerek konuşmasına devam eden Tiryaki, sözlerini şöyle noktaladı;

“2,5 ton su atan 20 uçak satın aldık. Bunların 4’ü teslim edildi ve peyder pey geliyor. Önümüzdeki günlerde yine TUSAŞ’tan 10 adet yerli ve milli helikopterimiz gelecek. Geçmiş yıllara göre büyük operasyonel gücümüz var. Her türlü hava şartlarına hazırız. Yangınlar çıkar çıkmaz hemen müdahale ediliyor. Ekiplerimiz en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. Buraya gelirken yangın bölgesine yakın bir alanda duman gördük. Açıkçası korkmuştuk ancak bölgede ekipler müdahalede bulunuyordu. Dünkü yangında 170 hektar alan yandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de de meydana gelen yangında bir orman işçimiz yaralanmıştı. Dün şehit oldu. Acı bir durum, coğrafyayı korumak için onlarca insanımızı bu yangınlarda şehit verdik.”