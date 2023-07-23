Diyarbakır’da KPSS’ye giren binlerce aday okulların yolunu tuttu. Sınava geç kalan adaylardan bazıları, nefese nefese kalarak son dakikada içeri girebildi.

Diyarbakır’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise nefes nefese kalarak son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday, sınav salonlarında ter dökmeye başladı.