Denizli’de 4. İllerarası Kick Boks Ligi 4. Etap Müsabakaları hafta sonu Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı. Türkiye’nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyona 32 ilden 800 sporcu katıldı.

Denizli’de 4. İllerarası Kick Boks Ligi 4. Etap Müsabakaları hafta sonu Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı. Türkiye’nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyona 32 ilden 800 sporcu katıldı.

Denizli’de sportif organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 4.’sü düzenlenen İllerarası Kick Boks Liginin 4. Etap Müsabakaları 03-04 Aralık tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı. 80 ayrı sıklette müsabakalar yapılırken yarışmalara 32 ilden 800 sporcu ve antrenörün katılım gösterdiği kaydedildi.

Müsabakalar Nefes kesti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Pamukkale Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen organizasyon seremoni ile başladı. İlk gün sabah saatlerinde tartıya çıkan sporcular iki gün boyunca kilolarına göre maçlara çıktı. Kıran kırana geçen maçlar izleyenlerin adeta nefeslerini keserken tatami ve ringde rekabet, müsabaka bitiminde ise dostluk görüntüleri vardı.

“Organizasyonlar devam edecek”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı konuşmada önemli bir organizasyonu daha başarıyla ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu, 32 ilden Denizli’ye gelen 800 sporcu, antrenör ve tüm konuklar ile güzel bir atmosferde yarışmaların yapıldığını kaydetti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye organizasyona destekleri için teşekkür eden İlman, yerel yönetimlerin desteğiyle spor organizasyonlarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Türkiye’de tek olma özelliği gösteren İllerarası Kick Boks Ligi’nde oynanan müsabakalar sonunda şampiyon sporculara ödülleri Pamukkale İlçe Müdürü Zafer Akçay ve antrenörler tarafından verildi.