Adıyaman’ın Sincik ilçesinde nefes darlığı şikayeti üzerine hastaneye gitmesi gereken hastaya, paletli ambulans ile ulaşıldı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde nefes darlığı şikayeti üzerine hastaneye gitmesi gereken hastaya, paletli ambulans ile ulaşıldı.

Sincik’in Çat köyünde ikamet eden Hatice Altay’ın, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle yakınları, 112 acil çağrı merkezini aradı. Yolların aşırı kar yağışı ve buzdan kapalı olmasından dolayı Sincik 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda hazır bulunan kar paletli ambulans yola çıktı.

Paletli ambulans ile hastaya ulaşan sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hatice Altay’ı ambulansa alarak, oksijen ve gerekli tıbbi müdahale desteğinde bulunuldu. Hasta güvenli bir şekilde Sincik Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Burada tedavisine devam edilen hasta ileri tetkik ve tedavi için Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.